Calciomercato Roma: il West Ham apre alla cessione di Scamacca in prestito oneroso con obbligo condizionato

Con l’Inter in pressing su Alvaro Morata, che dopo il sì a Mourinho ha aperto ai nerazzurri vista l’impossibilità della Roma di poter chiudere a breve l’affare con l’Atletico Madrid, il club giallorosso, a meno di improvvisi rilanci per lo spagnolo, torna a focalizzarsi su Gianluca Scamacca, oggi in gol in amichevole contro il Tottenham.

Il West Ham, dopo i soldi incassati dalla cessione di Rice, avrebbe aperto alla possibilità di cedere l’attaccante in prestito oneroso con obbligo condizionato a determinate circostanze, tra cui il numero di presenze e la qualificazione in Champions. Lo stipendio dovrebbe essere di circa 2,5 milioni netti a stagione. Come alternativa la Roma potrebbe valutare Anthony Martial del Manchester United. Lo riporta il sito dedicato alle trattative.

