La Roma non molla Davide Frattesi e, come scrive il sito specializzato in calciomercato, i giallorossi sono ora in prima fila. Con Inter e Milan più defilate, Pinto è pronto a presentare una nuova offerta al rialzo: 10 milioni subito più 11 fissi e 3 di bonus nella prossima stagione. Calcolando anche il 30% di clausola sulla futura rivendita, la Roma arriverebbe a 33 milioni totali, vicini ai 35 richiesti dai neroverdi.

Fonte calciomercato.com

