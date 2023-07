Calciomercato Roma: il futuro di Morata è un rebus. E intanto lo spagnolo si allena a parte

Alvaro Morata continua a essere uno degli obiettivi principali per l’attacco della Roma, ma il centravanti è seguito con grandissima attenzione anche da Inter e Juventus. Intanto arriva una novità direttamente dalla Spagna, infatti Morata quest’oggi non si è allenato con il resto del gruppo, ma ha lavorato a parte. In attesa di conoscere il suo futuro, dal club madrileno filtra che il centravanti avrebbe saltato la seduta odierna per un problema di natura fisica.

Un altro sito spagnolo specifica che fino a questo momento Morata si era sempre allenato con il resto del gruppo e aveva partecipato anche alle consuete partitelle al termine delle sedute. Oggi ha lavorato a parte nelle strutture del club e, dato che interessa a Roma, Inter (in vantaggio), Milan e Juventus, potrebbe aver svolto l’ultimo allenamento sotto la guida di Simeone. Il futuro del calciatore, infatti, potrebbe decidersi nei prossimi giorni.

