BNL Italy Major Premier Padel, Di Nenno sconfitto in semifinale si consola regalando la maglia a De Rossi

Tra i tanti vip ‘piovuti’ sul Centrale del Foro Italico, c’era anche Daniele De Rossi – ex capitano della As Roma, campione del mondo 2006 con la Nazionale italiana e con un’esperienza in Argentina, con il Boca Juniors – a fare il tifo per i ‘Superpibes’ Franco Stupaczuk e Martin Di Nenno nella difficile semifinale contro Tapia-Coello. Alla fine della semifinale, mentre Coello e Tapia festeggiavano il passaggio in finale, Martin Di Nenno, grande amico dell’ex capitano della As Roma e supertifoso del Boca lo ha raggiunto per un abbraccio e due chiacchiere veloci prima della doccia. Poi, un attimo prima dei saluti, Martin si è tolto la maglia l’ha infilata in una busta trasparente e l’ha donata ad un felicissimo De Rossi, mentre un gran numero di ragazzi e ragazzini invocavano l’autografo dell’uno e dell’altro dalla tribuna adiacente. Subito dopo, De Rossi ha lasciato il Centrale accompagnato da un paio di ragazzi della security con il prezioso regalo di Di Nenno. E non vi è dubbio sul fatto che a breve qualcuno avvisterà De Rossi impegnato a giocare a padel con quella maglia blu e bianca con su scritto ‘Di Nenno’.