Calciomercato Roma: trattativa avanzata con il Leeds per il prestito di Kristensen, c’è l’ok del calciatore

Nuovo nome per la fascia destra della Roma. Secondo quanto rivelato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, la società giallorossa ha messo nel mirino Rasmus Kristensen. Tiago Pinto ha già avviato una trattativa con il Leeds per il venticinquenne e l’affare è già in fase avanzata. Il calciatore ha già dato l’ok per il trasferimento e nei prossimi giorni si andrà a trovare l’intesa per il prestito. Il terzino era stato già cercato dalla Roma in passato, ma all’epoca il Salisburgo chiese ben 15 milioni di euro.

