Real Sociedad-Roma, PINTO: “Pellegrini e Belotti un esempio. Derby? Concentrati qui al 100%. Fiducioso su Abraham, ma deve spingere di più”

Tappa a San Sebastian per la Roma: dopo la vittoria per 2-0 dell’andata all’Olimpico in favore dei giallorossi, la Roma è attesa dalla Real Sociedad nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Prima del fischio d’inizio, in programma alle 21.00 all’Anoeta, il Gm giallorosso Tiago Pinto ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

TIAGO PINTO A SKY SPORT

Cosa cambia con Wijnaldum rispetto a Matic?

“Penso che cambi abbastanza, le caratteristiche dei due giocatori sono completamente diverse. Wijnaldum porta palla, cerca spazi tra le linee e sta cercando il suo miglior rendimento dopo l’infortunio. Può essere importante per noi oggi, si sta adattando in modo importante nelle ultime due settimane. Per noi può essere un buon assetto”.

È un segnale di senso di appartenenza la presenza di Belotti e Pellegrini dopo i problemi fisici?

“Sì, mi colpiscono queste cose. Ho avuto la possibilità di vivere da vicino il loro atteggiamento, come si sono comportanti sempre, con la testa di voler giocare il prima possibile. Non dimentichiamo che Andrea ha subito un intervento chirurgico 4 giorni fa, ma subito dopo è andato subito a Trigoria. Li ringrazio per questo senso di appartenenza, è quello che vogliamo nella squadra e sono un esempio per tutti gli altri”.

È più elettrizzato per la competizione vinta l’anno scorso o più emozionato per l’avvicinarsi del derby?

“La competizione europea che abbiamo vinto è il passato, va al museo e non possiamo pensarci. Derby? Quando giochiamo ogni 3 giorni non possiamo pensare a quello che succederà dopo. Ho imparato da Rui Costa una cosa, mi diceva sempre che una grande squadra non ha opportunità di essere euforica quando vince né l’opportunità di deprimersi quando perde, e non ha neanche la possibilità di pensare alla partita successiva. Oggi dobbiamo essere concentrati al 100%, affrontiamo un avversaro complicato ma abbiamo l’ambizione di andare avanti”.

Abraham?

“Ha segnato 7 gol e fatto 6 assist, gli attaccanti hanno altri modi di aiutare ma non possiamo nascondere che sia noi sia lui ci aspettavamo altri numeri. Per gli attaccanti ogni tanto è così. Ha tanta qualità, ci ha aiutato tanto la scorsa stagione e lo sta facendo anche in questa. Abbiamo due attaccanti forti, anche lui deve spingere di più. Sono fiducioso che può darci una mano”.