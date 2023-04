Lazio-Roma, discussione tra Cristante e Marusic a fine partita: entrambi espulsi dall’arbitro Massa

Non solo le conseguenze della sconfitta. Il derby perso dalla Roma per 1-0 contro la Lazio avrà ripercussioni importanti anche dal punto di vista disciplinare per i giallorossi. Oltre a Marash Kumbulla, squalificato per due turni dopo l’espulsione contro il Sassuolo, nel prossimo match con la Sampdoria, José Mourinho dovrà fare a meno anche di Roger Ibanez, espulso oggi, di Gianluca Mancini, ammonito per la quinta volta in campionato e dunque e squalificato nel prossimo match, ma anche di Bryan Cristante. Il centrocampista giallorosso è infatti stato espulso a fine partita dall’arbitro Davide Massa dopo una discussione con il difensore della Lazio Adam Marusic, anche lui caricato di un cartellino rosso dal direttore di gara.