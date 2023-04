Calciomercato Roma, dalla Spagna: il Celta Vigo vuole riscattare Carles Perez. Piace anche a Torino e Sassuolo

Buon momento di forma per Carles Perez al Celta Vigo. L’ex Barça, in prestito dalla Roma, avrebbe convinto gli spagnoli a riscattarlo. Come scrive il sito del quotidiano, però, i 10 milioni pattuiti con i giallorossi appaiono una cifra inaccessibile per il Celta, che vorrebbe un altro anno di prestito, questa volta però con obbligo di riscatto nell’estate 2024. In Italia, inoltre, ci sono diverse pretendenti per Perez: Torino e Sassuolo su tutte, che già lo avevano messo nel mirino lo scorso anno.

Fonte: as.com

