Roma-Genoa: nessun provvedimento della Figc per l’espressione blasfema di Zaniolo

La Roma supera 1-0 il Genoa allo Stadio Olimpico negli ottavi di finale di Coppa Italiagrazie ad una rete di Paulo Dybala. Non è passato inosservato l’episodio che ha visto coinvolto Nicolò Zaniolo con gli arbitri nel sottopassaggio prima del secondo tempo: la Procura Figc, infatti, sta valutando se aprire un’inchiesta sulla bestemmia pronunciata dal 22 giallorosso. Lo riporta il giornalista Alessandro Austini lungo le frequenze radiofoniche.

Fonte: Teleradiostereo

Secondo quanto riportato su Twitter dal giornalista Alessandro Austini, la Figc non ha aperto nessun provvedimento per l’espressione blasfema di Zaniolo ripresa dalle telecamere nell’intervallo di Roma-Genoa. Non ci sono gli estremi per la prova tv, essendo l’infrazione avvenuta di fronte all’arbitro. Il 22 giallorosso, dunque, sarà a disposizione di Mourinho per i quarti di finale di Coppa Italia.