Roma-Genoa, DYBALA: “Coppa Italia un obiettivo, dobbiamo migliorare. Wijnaldum sarà un acquisto importante” – VIDEO

La Roma supera il Genoa per 1-0 grazie ad un gol di Paulo Dybala e accede ai quarti di finale di Coppa Italia. Dopo la vittoria l’autore del gol ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

DYBALA A MEDIASET

Giocata da campione del mondo.

“L’amore della gente è arrivato prima di essere campione del mondo. L’affetto vale tantissimo per me, il riconoscimento di oggi sarà indimenticabile”.

È servita la tua luce, è un deficit?

“C’è da migliorare, io per primo. Oggi era importante vincere. È un obiettivo importante per noi, sappiamo che possiamo vincerla. Ora arriverà anche Wijnaldum, che può darci tanta esperienza. Sarà un acquisto molto importante per noi”.

Dove metti la Roma in classifica?

“È presto per parlare di questo. Lotteremo su tre fronti, la Coppa Italia è un nostro obiettivo, abbiamo la squadra per farlo e sono solamente 3 partite. In campionato ci sono squadre più forti di noi, ma possiamo lottare. Poi c’è anche l’Europa League che è molto importante. Non so dove arriveremo, ma i nostri obiettivi sono chiari”.

Quando ti rivedremo al top per 95 minuti?

“Speriamo presto. Ci sono tante partite consecutive ora, a volte è difficile mettersi in forma con gli allenamenti. Puoi farlo solo giocando le partite, non c’è tempo per allenarsi”.

Come vedi Napoli-Juventus domani?

“Sarà una partita bellissima, non è facile giocare a Napoli. Sarà una bella partita da vedere”.

DYBALA A ROMA TV+

“Sapevamo che poteva essere una partita chiusa e dura. È successo ieri al Milan e non doveva succedere oggi a noi. Abbiamo vinto e siamo contenti di andare avanti”.

La tua sensazione in questa prima all’Olimpico nel 2023 da campione del mondo? Che effetto ti ha fatto tornare?

“Oggi è stata una giornata piena di emozioni. Ringrazio la gente, il club e i miei compagni per il regalo che mi hanno fatto. Oggi è stata una giornata indimenticabile per me, per fortuna il cerchio si è chiuso bene: ho fatto gol e abbiamo vinto”.

Nel giro di un mese si giocherà su tre fronti, per la Roma è importante continuare come ha iniziato questo 2023…

“Abbiamo iniziato molto bene, la Coppa Italia deve essere un obiettivo importante per noi. Sappiamo quello che può significare vincere la decima, però dobbiamo lottare su tre fronti. Abbiamo la squadra per farlo, stiamo aspettando anche Gini che ci darà una carica in più”.