Reduce dalla vittoria del Mondiale con la maglia dell’Argentina e partito titolare in Roma-Bologna, prima sfida del 2023 per i giallorossi e valida per la 16a giornata di campionato, Paulo Dybala intorno al 74′ ha chiesto il cambio per crampi ed è stato sostituito da Edoardo Bove. In panchina l’argentino ha ricevuto anche le cure del caso dello staff medico giallorosso all’altezza dell’anca sinistra.