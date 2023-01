Andrea Belotti non ha trovato molto spazio in questa stagione, anche a causa dei numerosi infortuni che lo hanno tenuto ai box. Il centravanti della Roma ha collezionato 18 presenze, mettendo a referto solamente 2 reti. Secondo quanto riportato dal quotidiano, la Fiorentina sta valutando il profilo del ‘Gallo’ in seguito alla lesione di secondo grado del bicipite femorale della coscia sinistra accusata da Arthur Cabral, il quale rimarrà fuori per oltre un mese.

Fonte: La Nazione