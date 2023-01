AS Roma: per l’Epifania il club lancia una raccolta di giocattoli per bambini ospiti di case-famiglia

Anche durante le festività la Roma è sempre attiva sul piano sociale: in occasione dell’Epifania il club giallorosso, infatti, lancia una raccolta di giocattoli per i bambini ospiti di case-famiglia. La nota della società:

In vista dell’Epifania, l’AS Roma lancia una raccolta di giocattoli per i bambini ospiti di alcune strutture del territorio alla quale sarà possibile partecipare anche all’Olimpico in occasione di Roma-Bologna.

L’iniziativa durerà dal 3 al 4 gennaio 2023 e i giocattoli raccolti saranno donati alle bambine e ai bambini ospiti di case-famiglia, case di semiautonomia che accolgono famiglie in disagio e strutture che ospitano donne vittime di violenza con i loro bambini.

Per chi sarà all’Olimpico il 4 gennaio sarà possibile consegnare i giocattoli, nuovi, in viale delle Olimpiadi nei pressi dell’AS Roma Store.

Oltre ai tifosi presenti in Roma-Bologna, il progetto coinvolgerà il Community Network composto da scuole, parrocchie, ASD e Roma Club, sempre più presenti nelle iniziative sociali promosse dall’AS Roma.

Ecco tutti gli altri punti di raccolta.

Roma Club Testaccio (Via Lorenzo Ghiberti 31) – 3 gennaio (15.00/19.00) – 4 gennaio (10.30/13.30)

Roma Club Garbatella (Via Stanislao Carcereri 29) – 3 gennaio (15.00/19.00) – 4 gennaio (10.30/13.30)

Roma Club UTR (Via Giulio Cesare 78) – 3 gennaio (15.00/19.00) – 4 gennaio (10.30/13.30)

Scuola Calcio AS Roma Acqua Acetosa (Via Fornaci di Tor di Quinto 64) – Ore 15.00/19.00

Hill 23 Re Grano (Via Lago Santo 23) – Ore 15.00/19.00

Roma VI (Via Latino Silvio 10) – Ore 15.00/19.00

Physical Village (Via Federico Turano 43) – Ore 15.00/19.00

Centro Sportivo Olgiata (Via Guido Cantini 4) – Ore 15.00/19.00

La consegna dei giocattoli avverrà il 6 gennaio presso le seguenti strutture.

Casa-famiglia Ciavattini (Via Salvatore Pincherle 144)

Villaggio SOS di Roma (Via Michelangelo di Pierri 34)

La Casa (Via Attilio Ambrosini 129)

Il Giardino dei Ciliegi (Via Attilio Ambrosini 129)

Fonte: Asroma.com

