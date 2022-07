Coppa Italia, le date della prossima stagione: Roma in campo per gli ottavi l’11 o il 18 gennaio

La Lega Serie A, oltre a date ed orari dei turni infrasettimanali e delle soste previste nella prossima stagione, ha previsto i giorni in cui verranno giocati i turni della Coppa Italia. La Roma scenderà, dunque, in campo per gli ottavi di finale sicuramente di mercoledì ma è da stabilire se sarà l’11 Gennaio 2023 o il 18 Gennaio 2023.

Turno Preliminare: domenica 31/07/22

Trentaduesimi: domenica 07/08/22

Sedicesimi: mercoledì 19/10/22

Ottavi di finale: mercoledì 11/01/22 – mercoledì 18/01/22

Quarti di finale: mercoledì 01/02/22

Semifinale andata: mercoledì 05/04/22

Semifinale ritorno: mercoledì 26/04/22

Finale: mercoledì 24/05/22

