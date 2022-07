Serie A, date e orari delle prime 5 giornate: Salernitana-Roma il 14/8 alle 20:45. Contro la Juventus sabato 27 alle 18:30. Tutte le gare su Dazn

Al via nel weekend del 14/15 agosto la prossima stagione della Serie A. Nella giornata di oggi, tramite il sito ufficiale della Lega, sono state comunicate date e orari relative alle prime 5 giornate di campionato. Si parte all’Arechi contro la Salernitana, domenica 14 agosto alle 20:45. La giornata successiva andrà in scena all’Olimpico, dove la squadra di Mourinho ospiterà la Cremonese lunedì 22 alle 18:30. Sarà poi la volta della Juventus a Torino alle 18.30. Il 30 agosto si giocherà Roma–Monza ancora alle 20:45. L’ultimo orario reso noto è quello della trasferta di Udinese: il 4 settembre alle 20:45. Tutte la gare della Roma, per le prime 5 giornate, saranno trasmesse su Dazn.

DATE E ORARI RELATIVI ALLE GARE DELLA AS ROMA

Salernitana-Roma: domenica 14/8 ore 20.45

Roma-Cremonese: lunedì 22/8 ore 18.30

Juventus-Roma: sabato 27/8 ore 18.30

Roma-Monza: martedì 30/8 ore 20.45

Udinese-Roma: domenica 4/9 ore 20.45

Fonte: legaseriea.it

