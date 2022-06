Passi in avanti per il passaggio a titolo definitivo di Alessandro Florenzi al Milan. Secondo quanto riferito da Manuele Baiocchini di Sky Sport su Twitter, il club rossonero starebbe provando a ottenere uno sconto sui 4,5 milioni fissati in precedenza. Il Milan proverà a riscattare l’esterno per 2,5 milioni.

Fonte: Sky