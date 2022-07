La Roma lavora per assemblare il centrocampo della prossima stagione. Oltre a Frattesi, prende corpo la possibilità di un ritorno di Sergio Oliveira in giallorosso. Il centrocampista era arrivato a gennaio in prestito dal Porto fino al termine della stagione ed ora, secondo le indiscrezioni dell’emittente televisiva, potrebbe tornare alla Roma con la stessa formula: sono stati avviati i contatti per il portoghese.

Fonte: sport.sky.it

VAI ALLA NEWS ORIGINALE