Roma-Atalanta, SMALLING: “Valeva quasi 6 punti. Un piacere far parte di questa squadra” (VIDEO)

Dopo la vittoria per 1-0 contro l’Atalanta, Chris Smalling è intervenuto ai microfoni dei cronisti commentando la prestazione dei giallorossi. Le sue dichiarazioni:

SMALLING A ROMA TV+

“Penso si sia visto come abbiamo cominciato e quanto siamo stati aggressivi. Questa partita valeva quasi 6 punti, tutti sono stati fantastici. Quando sei uno di quelli con esperienza, nei momenti cruciali devi sapere quando rimanere calmo. Mi piace essere parte di questa squadra, quando vedi i compagni correre anche negli ultimi minuti a lottare è così. È un piacere far parte di questa squadra. È molto importante essere efficaci e anche tenere la porta inviolata come abbiamo fatto nelle ultime due partite, perché alla fine creiamo sempre qualcosa. Ora non dobbiamo fermarci, siamo soddisfatti e ora pensiamo alla prossima”.