UFFICIALE: Olsen si trasferisce all’Everton in prestito per una stagione

Robin Olsen è un nuovo giocatore dell’Everton. Ad annunciare l’arrivo del portiere svedese è lo stesso club di Liverool tramite un post pubblicato sul profilo Twitter ufficiale del club. Anche la Roma ha annunciato la cessione dell’estremo difensore in prestito fino al 30 giugno 2021.

🔵 | We have completed the signing of goalkeeper Robin Olsen on a season-long loan from AS Roma.

Welcome, Robin! #EFC

— Everton (@Everton) October 5, 2020