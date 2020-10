Nuovo sponsor tecnico: trattativa avanzata Roma-New Balance. Bozza di accordo quadriennale

Importanti novità riguardo il nuovo sponsor tecnico della Roma per la prossima stagione. A giugno infatti scadrà la partnership con Nike, ma il club giallorosso sembra aver trovato un nuovo accordo per confezionare il materiale tecnico per i prossimi anni. Secondo il giornalista de La Stampa Matteo De Santis, Roma e New Balance sarebbero in trattativa avanzata e sarebbe già stata stilata una bozza di accordo per i prossimi 4 anni. Per mettere nero su bianco l’intesa si attende l’approvazione e il via libero di Dan Friedkin.

