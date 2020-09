Totti: “Ritorno alla Roma? Farò delle cose carine, il ruolo ormai lo sanno tutti…”

Francesco Totti, ex capitano e dirigente della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del telegiornale e ha parlato di un suo possibile ritorno nel club giallorosso. Queste le sue parole: “Farò delle cose carine. In che ruolo? Ormai lo sanno tutti…”. Una battuta anche sulla Totti Sporting club di calcio a 8 e del derby vinto in finale di Supercoppa contro la Lazio: “Con la Lazio è sempre un derby, ma è diverso, si tratta di due categorie abbastanza diverse, per me è piacevole incontrare ragazzi così giovani, mi gratifica. Fino a che età si può giocare a questi livelli? Fin che che c’è voglia, testa e fisico. Quando c’è questa alchimia si può fare tutto». Conclusione sul figlio Cristian calciatore in erba: «A mio figlio insegnerò i valori e i principi dello sport».

Fonte: TG3