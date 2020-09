Roma-Sambenedettese 4-2 – A segno Veretout, Perotti, Mkhitaryan e Antonucci nel primo match stagionale 

Nel primo test prestagionale, la Roma ha sconfitto per 4-2 la Sambenedettese, squadra militante in Serie C. Primo tempo con la formazione titolare (eccezion fatta per i nazionali assenti), secondo con la Primavera, con cambio anche in panchina da Paulo Fonseca ad Alberto De Rossi.

ROMA-SAMBENEDETTESE 4-2 (5′ Veretout, 9′ Perotti, 25′ rig., 42′ rig. Lopez, 31′ Mkhitaryan, 67′ Antonucci)

ROMA

PRIMO TEMPO (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Ibanez, Jesus; Karsdorp, Diawara, Veretout, Calafiori; Villar, Mkhitaryan; Perotti.

All. Paulo Fonseca

SECONDO TEMPO (4-3-3): Boer; Bouah, Morichelli, Trasciani, Seck; Simonetti, Astrologo (66′ Ciucci), Riccardi; Ciervo, Antonucci, Bamba.

All. Alberto De Rossi



SAMBENEDETTESE (4-4-2): Nobile; Lavilla, Biondi, Di Pasquale (46′ Enrici), Liporace (46′ Magliulo); Botta (46′ Cardoni), Rocchi (46′ De Ciancio), Angiulli (46′ Masini), Trillò (30′ Chacon); Nocciolini (46′ Lescano), Lopez (46′ Occhiato).

A disp.: Laborda

All. Paolo Montero



Arbitro: Simone Galipo’

Assistenti: Giulia Tempestilli – Veronica Vettorel