Caso Napoli-Roma, il TFN inibisce Fienga per 30 giorni. Squalificato il dottor Manara. Pronto il ricorso

Questa mattina, il CEO Guido Fienga e il dottor Manara, insieme all’avvocato Conte, si sono presentati al Tribunale Federale Nazionale. Infatti, si è tenuta la prima udienza in merito ai deferimenti ricevuti per il mancato rispetto delle norme anti COVID-19 nella sfida contro il Napoli dello scorso luglio, quando la Roma di far sedere sulla panchina ospite tutti i giocatori non scelti da Fonseca per partire nell’undici titolare, non rispettando le disposizioni del protocollo redatto per una ripresa in sicurezza del campionato. Questo il video dell’arrivo pubblicato su Twitter da Filippo Biafora de Il Tempo.

Come riferito da iltempo.it, il Tribunale Nazionale Federale ha inibito per 30 giorni Guido Fienga e squalificato per 20 giorni il medico Massimo Manara. Oltre a questo, il club giallorosso ha ricevuto anche una multa da 7.000 euro ma, secondo tuttomercatoweb.com, la società è già pronta a fare ricorso.