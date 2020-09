Calciomercato Roma: Schick al Leverkusen per 27 milioni + bonus e il 10% sulla futura rivendita a favore dei giallorossi

Dopo la stagione in prestito al Lipsia, Patrik Schick ora è destinato a salutare definitivamente la Roma. L’attaccante ceco, arrivato nel 2017 in giallorosso, è pronto a tornare nuovamente in Bundesliga, questa volta al Bayer Leverkusen. Secondo le ultime indiscrezioni, i giallorossi hanno trovato l’accordo con i tedeschi sulla base di 27 milioni di euro + bonus e il 10% sulla futura rivendita a favore della Roma.

Per ufficializzare l’operazione si sta aspettando solo la fine del periodo di isolamento dell’attaccante ceco, costretto alla quarantena dopo la positività di un componente della sua nazionale.