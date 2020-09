As Roma: nuova partnership con IQONIQ. Il logo comparirà sulla manica sinistra a partire dalla gara con la Juve

L’AS Roma è lieta di annunciare una nuova partnership pluriennale con IQONIQ, un’innovativa piattaforma di fan engagement il cui logo comparirà sulla manica sinistra nelle partite di Serie A eCoppa Italia. Si tratta della prima volta che la maglia della Roma ospiterà un sleeve sponsor e l’esordio avverrà domenica sera nella partita contro la Juventus allo Stadio Olimpico.

IQONIQ unisce sport e intrattenimento in un’unica app e sarà l’Official Fan Engagement Platform dei giallorossi per le prossime tre stagioni, a testimonianza dell’impegno del Club nello sfruttare i nuovi trend digitali per migliorare il proprio rapporto con i propri tifosi.

Con IQONIQ, i fan giallorossi avranno accesso a un’ampia gamma di funzioni, inclusi programmi fedeltà personalizzati, immagini esclusive, raccolte di contenuti provenienti da diversi siti web, giochi, offerte speciali su biglietti e merchandising oltre all’opportunità di vincere speciali premi.

“Siamo contenti di accogliere IQONIQ nella famiglia dei nostri partner di maglia, per di più in una posizione storicamente nuova per la Roma”, ha dichiarato Francesco Calvo, Chief Operating Officer del Club. “Grazie a IQONIQ potremo arricchire la nostra già ampia offerta digitale, con l’obiettivo sempre vivo di far sentire i nostri tifosi ogni giorno più vicini al cuore del Club”.

Queste le parole di Kazim Atilla, CEO di IQONIQ: “Siamo grati per questa storica opportunità e uniamo con entusiasmo le nostre forze a quelle dell’AS Roma per migliorare l’esperienza digitale e allo stadio dei tifosi. L’obiettivo di IQONIQ è quello di rivoluzionare il mondo della fan experience e la nostra app dinamica e all-in-one crea un ecosistema in grado di offrire al tifoso un’esperienza più gratificante e significativa. Attraverso questa partnership, i tifosi dell’AS Roma avranno nuove ed esclusive opportunità di interagire con la propria squadra in maniera appagante. Non vediamo l’ora di lavorare al fianco del club giallorosso per raggiungere insieme i nostri comuni obiettivi”.

Con questa partnership la Roma si unisce ad altre grandi realtà sportive come l’Olympique Marsiglia, il Monaco, la Real Sociedad, il Crystal Palace, lo Zenit, la Liga, l’Eurolega di basket, la Drone Champions League, la McLaren Racing e molti altri.

Fonte: Asroma.com