Roma Primavera: due calciatori positivi al Coronavirus. Attività sospese fino al 24 agosto (COMUNICATO AS ROMA)

Allarme Coronavirus a Trigoria. Secondo quanto riportato dal sito specializzato, oggi pomeriggio sarebbero dovute proseguire le sedute di allenamento delle giovanili della Roma, ma il club avrebbe comunicato ai propri tesserati l’annullamento di alcune sedute a causa della presunta positività di 2 elementi della Primavera.

Dopo le indiscrezioni circolate in mattinata sulla positività di due giocatori della Roma Primavera al Coronavirus, arriva la comunicazione ufficiale del club in proposito. Di seguito la nota:

“L’AS Roma comunica che, in una delle regolari visite di controllo previste dal protocollo societario, due giocatori della rosa della Primavera sono risultati positivi a un primo tampone per la rilevazione del Covid-19.

I due ragazzi, che si trovano in isolamento domiciliare, sono attualmente asintomatici e verranno sottoposti a un nuovo controllo nelle prossime ore.

Il Club ha già avvisato le autorità sanitarie competenti, oltre ad aver attivato le procedure previste dalla normativa, compresa la sanificazione delle aree comuni e l’individuazione di tutti i soggetti entrati in contatto con i calciatori risultati positivi.

Le attività della squadra sono state al momento sospese fino a lunedì 24 agosto e tutti i componenti del gruppo squadra saranno nuovamente testati nelle prossime ore”.

