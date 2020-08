Cessione As Roma, il piano per il futuro: gli obiettivi del Gruppo Friedkin

Alla data della presente Comunicazione, il capitale sociale dell’Emittente ammonta a Euro 93.942.205,19, rappresentato da n. 628.882.320 azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale. Le azioni dell’Emittente sono quotate sul MTA dal 23 maggio 2000 con il codice ISIN IT0001008876 e sono in regime di dematerializzazione ai sensi dell’art. 83-bis del TUF.

Come sopra precisato, alla data della presente Comunicazione, l’Offerente detiene direttamente e indirettamente n. 544.468.535 azioni ordinarie dell’Emittente, pari a circa l’86,6% del capitale sociale emesso.

Alla data della presente Comunicazione, l’Emittente non detiene azioni proprie.

Sulla base delle comunicazioni effettuate ai sensi e per gli effetti dell’art. 120 del TUF, pubblicate sul sito CONSOB, alla data della presente Comunicazione non risultano altri azionisti rilevanti.

3. ELEMENTI ESSENZIALI DELL’OFFERTA

3.1 Categorie e quantitativo dei titoli oggetto dell’Offerta

L’Offerta ha ad oggetto n. 84.413.785 Azioni, prive dell’indicazione del valore nominale, che alla data della presente Comunicazione rappresentano (i) la totalità delle azioni dell’Emittente (dedotta la Partecipazione di Maggioranza detenuta dall’Offerente) e (ii) il 13,4% del capitale sociale emessodell’Emittente.

In data 28 ottobre 2019 l’assemblea straordinaria degli azionisti dell’Emittente ha approvato la proposta di aumento del capitale sociale per un importo massimo pari a Euro 150 milioni, scindibile e a pagamento, mediante emissione di azioni ordinarie dell’Emittente, prive dell’indicazione delvalore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti dell’Emittente ai sensi dell’art. 2441, comma 1, del Codice Civile (l'”Aumento di Capitale”). La medesima Assemblea ha fissato al 31 dicembre 2020 il termine ultimo per dare esecuzione all’Aumento di Capitale e ha quindi conferito al Consiglio di Amministrazione il potere di definire, in prossimità dell’avvio dell’offerta in opzione, l’ammontare definitivo dell’Aumento di Capitale, nonché di determinarne la tempistica entro il termine indicato per l’esecuzione dello stesso e, in particolare, per l’avvio dell’offerta dei diritti in opzione e la successiva offerta in borsa dei diritti eventualmente risultanti inoptati al termine del periodo di sottoscrizione. Alla data della presente Comunicazione, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente non ha dato esecuzione all’Aumento di Capitale. Non è previsto che l’Aumento di Capitale trovi esecuzione prima del perfezionamento dell’Offerta. Tuttavia, l’Offerente desidera riconfermare la propria intenzione di fare fronte alle esigenze finanziarie dell’Emittente, anche attraverso la sottoscrizione della quota di propria pertinenza dell’Aumento di Capitale, per un importo pari almeno ai Finanziamenti Soci erogati da NEEP in favore dell’Emittente, fermo restando che la tempistica finale e l’ammontare dell’Aumento di Capitale dell’Emittente verranno finalizzate, come detto, dopo il perfezionamento dell’Offerta.