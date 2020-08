Calciomercato Roma, la Juventus offre Khedira: giallorossi dubbiosi sulle condizioni del centrocampista

Continuano i discorsi di mercato tra Roma e Juventus. Già come accaduto nella scorsa stagione, infatti, anche in questa particolare sessione di mercato i due club potrebbero lavorare a diversi affari. L’ultimo di questi riguarda Sami Khedira, che la Juventus avrebbe offerto alla Roma. I giallorossi però, nonostante la grande stima verso il centrocampista, sarebbero dubbiosi sulle sue condizioni fisiche. La Juventus vorrebbe inserirlo nell’ambito dell’affare Dzeko, ma il club di Friedkin per il bosniaco vuole solo cash.

Fonte: corsport