Calciomercato Roma: per Pellegrini in arrivo il rinnovo con vista sulla fascia da capitano

Rinnovo in vista per Lorenzo Pellegrini. Sia la società che l’entourage del calciatore avrebbero espresso, stando a quanto riportato dall’emittente satellitare, la volontà di andare avanti insieme. Ci sarà ancora qualche settimana da attendere per la ratifica del contratto, ma il sodalizio tra il numero 7 ed il club di Trigoria andrà avanti.

L’interesse della società è ovviamente anche quello di rimuovere la clausola rescissoria dall’accordo con il calciatore – clausola che scadrà comunque il prossimo 31 luglio -. Prevista poi l’assegnazione della fascia di capitano al classe ’96, una volta che Edin DZeko avrà dato l’addio alla Roma.

Fonte: Sky Sport