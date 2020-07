Nella giornata di ieri la Roma ha dichiarato di aver trovato l’accordo per la permanenza di Mkhitaryan nella capitale. Come scrive Filippo Biafora, giornalista de Il Tempo, le modalità per trattenere l’armeno nella Capitale sono ben specifiche. Il giocatore firmerà un contratto annuale con opzione per un altro anno, che scatterò automaticamente dopo una ventina di presenze. Questa formula sembra sia stata realizzata per cautelare il club giallorosso da eventuali infortuni.