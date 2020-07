Calciomercato Roma, in dirittura d’arrivo l’acquisto di Smalling: prestito oneroso con obbligo di riscatto a 17 mln

Chris Smalling è sempre più vicino a vestire giallorosso anche in futuro. Come scrive l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, infatti, Roma e Manchester United avrebbero trovato un accordo sulla base di un prestito oneroso a 3 milioni con obbligo di riscatto fissato a 17 milioni pagabili in 3 anni. Decisiva la volontà del difensore inglese di restare nella Capitale. Mancherebbero ora solo alcuni passaggi burocratici.

#Smalling–#Roma countdown: prestito 3 milioni, riscatto con obbligo a 17, pagamento in tre anni. Lo #United accetta, decisiva la volontà del ragazzo, ora mancano i passaggi burocratici — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 10, 2020