Trigoria, vertice Fienga-Petrachi: il ds vuole andare avanti con la Roma. A Pallotta l’ultima parola sulla sua permanenza

Un incontro tra l’ad Guido Fienga ed il ds Gianluca Petrachi è andato oggi in scena a Trigoria. Secondo quanto riportato dall’emittente satellitare il dirigente ex Torino avrebbe manifestato la volontà di andare avanti in giallorosso, spiegando però i motivi che hanno causato le forti divergenze con la proprietà. Petrachi vuole dunque continuare con la Roma, ma la decisione è appesa alla volontà del presidente Pallotta nell’intervista rilasciata oggi ai canali ufficiali del club non ha nemmeno nominato il ds salentino.

Fonte: Sky Sport