Serie A 2020-21: la probabile partenza il 12 settembre

Prima di definire la cornice della prossima stagione, la Lega di Serie A aspetterà l’esecutivo Uefa in programma domani, che annuncerà il calendario delle fasi finali di Champions ed Europa League di quest’anno che si prolungheranno oltre il 20 agosto. L’ipotesi più verosimile per la prossima Serie A è quella di ripartire il 12 settembre: a molti club resterebbero appena tre settimane per organizzare la ripresa della nuova stagione, che ripartirebbe a mercato ancora apertissimo visto che chiuderà solo il 5 ottobre.

Il Consiglio di Lega di ieri riaprirà oggi ma per trattare altri argomenti, tra i quali anche l’offerta di Cvc Capital Partners, la regolamentazione dei contratti in scadenza al prossimo 30 giugno e l’esito delle competizioni per le squadre Primavera.

Fonte: Gasport