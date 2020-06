Roma-Sampdoria, all’Olimpico esposte le gigantografie degli stemmi storici giallorossi (FOTO)

La Roma si prepara a scendere in campo alle 21:45 in uno stadio Olimpico deserto contro la Sampdoria di Ranieri. Il club giallorosso, per provare a ovviare al problema dell’assenza dei tifosi e delle tribune vuote, ha deciso di posizionare in Tribuna Tevere delle gigantografie degli stemmi storici della società giallorossa, come si può vedere dalle foto postate sul proprio profilo Twitter dalla giornalista di Repubblica Francesca Ferrazza.

La #asRoma è pronta a ripartire e l’Olimpico stasera avrà a bordo campo le gigantografie dei simboli del club giallorosso (stemma sociale, Asr, il lupetto, asRoma) #prepartita #RomaSampdoria pic.twitter.com/iWCBRPrpKs — francesca ferrazza (@francescaferraz) June 24, 2020