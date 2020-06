PALLOTTA: “Fantastico rivedere la Roma all’Olimpico. In bocca al lupo a Fonseca e alla squadra”

Il presidente della Roma James Pallotta, tramite il suo profilo Twitter personale, a poche ore dalla sfida con la Sampdoria ha commentato con entusiasmo la ripresa del cammino dei giallorossi in Serie A. Questo il Tweet: “È fantastico rivedere finalmente il calcio allo Stadio Olimpico stasera. Buona fortuna a Paulo e a tutti i giocatori contro la Sampdoria“.

Great to finally have football back at Stadio Olimpico tonight. Good luck and good health to Paulo & all the #ASRoma players against Sampdoria. #ForzaRoma pic.twitter.com/1v4xn3wTrV

— Jim Pallotta (@jimpallotta13) June 24, 2020