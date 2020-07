Lo Schiavo, il nuovo capo scout della Roma saluta la Vibonese: “Un’esperienza che mi accompagnerà per sempre, è un arrivederci”

Simone Lo Schiavo sarà il nuovo capo degli scout della Roma. E l’ex ds della Vibonsese, attraverso un post su Instagram, ha voluto salutare il suo vecchio club: “E’ uno di quei momenti in cui in testa scorre tutto velocemente, Un film a tinte rossoblu iniziato dalla passione per la mia Vibonese trasmessami da mio Papà e da mio fratello. Ero un piccolo tifoso di quella squadra, ne sono diventato il Direttore Sportivo. La Vibonese mi ha dato un’opportunità straordinaria, supportandomi dal primo giorno. Non finirò mai di ringraziare la società. Grazie a tutti quelli che mi hanno sostenuto e a quelli che mi hanno contestato. E’ lo sport, il calcio. Ho provato a fare del mio meglio per far crescere questa società, la mia seconda famiglia. Saluto la mia Vibo con un arrivederci e non con un addio. La vita professionale è fatta di capitoli. Oggi per me se ne chiude uno importante. Ma mi accompagnerà per sempre. Ancora grazie”.