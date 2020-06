Calciomercato Roma, l’Inter torna forte su Dzeko

Il mercato si avvicina e le squadre iniziano a muoversi per chiudere i colpi in vista della prossima stagione. Tra queste c’è anche l’Inter di Antonio Conte che, secondo quando riportato dal portale sportivo, sarebbe in cerca di un attaccante da affiancare a Lukaku il prossimo anno. Tra i nomi in lizza per il posto sembra essere rientrato anche quello di Edin Dzeko, che la squadra nerazzurra ha provato a strappare alla Roma durante la scorsa estate senza però riuscire alla fine a portarlo a Milano. Il bosniaco sarebbe l’alternativa a Cavani e la base d’asta per trattare il suo cartellino sarebbe inferiore ai 20 milioni di euro.

Fonte: tuttomercatoweb.com

