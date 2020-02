ROMA-LECCE: i convocati di Fonseca. Ok Cetin, out Diawara e Jesus (FOTO)

Dopo la conferenza stampa, l’allenatore giallorosso Paulo Fonseca ha diramato la lista dei convocati in vista della gara casalinga contro il Lecce in programma domani alle 18. Tra i 23 chiamati figura Cetin, dopo qualche problema fisico accusato in allenamento negli scorsi giorni. Assenti Diawara e Juan Jesusoltre agli infortunati Mirante, Zaniolo, Zappacosta e Pastore.

Di seguito l’elenco completo:

Pau Lopez

Cardinali

Fuzato

Smalling

Kolarov

Cetin

Santon

Fazio

Mancini

Bruno Peres

Spinazzola

Ibanez

Cristante

Pellegrini

Perotti

Villar

Veretout

Mkhitaryan

Dzeko

Under

Kalinic

Carles Perez

Kluivert