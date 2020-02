La Roma a Friedkin. Casting per i dirigenti, la firma nella notte

Forse già nella notte Friedkin e Pallotta s’incontreranno per siglare gli originali del preliminare. Ma Dan e il figlio Ryan qualche passo da proprietari della Roma (anche se non ufficialmente) però lo hanno già mosso: una sorta di casting per individuare possibili manager da introdurre nell’organigramma. Un incontro lo ha avuto il braccio destro di Friedkin, Marc Watts, con l’ex ad della Roma Umberto Gandini. Altro nome sondato è Marzio Perreiti, executive vice president di Sky, già a capo di Goldman Sachs Italia e Hsbc Italia, che due anni fa Malagò propose come ad della Lega Serie A.

Fonte: La Repubblica