Zaniolo dopo l’operazione con la sciarpa romanista sul cuscino: “Non vedo l’ora di tornare. Forza Roma!”. Su Instagram: “Grazie per l’affetto, siete unici”

L’operazione di ricostruzione del legamento crociato anteriore, oltre alla sutura della lesione del menisco, di Zaniolo è“tecnicamente riuscita” come ha fatto sapere la Roma nel tardo pomeriggio, pubblicando anche le prime parole del giovane talento giallorosso. “Grazie a tutti per l’affetto che mi avete trasmesso in queste ore. Non vedo l’ora di tornare. Forza Roma!” il suo pensiero allegato ad una foto in cui è ritratto sul letto della clinica di Villa Stuart con il sorriso e la sciarpa della Roma sul cuscino.

Selfie post operazione pubblicato anche da Francesca Costa, la mamma di Zaniolo, che ha scritto: “Qui t’apposto…a presto!”. Insieme a lei anche l’altra figlia Benedetta e Sara, fidanzata di Zaniolo.

Su Instagram, in un post e poi in una story, Zaniolo ha ringraziato tutti così: “L’affetto che mi state dimostrando non ha limiti…Grazie a tutti di cuore veramente, siete unici”, messaggio accompagnato da due cuori giallorossi.