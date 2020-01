Nella notte proprio davanti i cancelli di Trigoria è stato messo uno striscione che ha come soggetto Nicolò Zaniolo, sul quale si può leggere: “Zaniolo come Rocca… Zoppo de Roma“. Il gesto è stato poi immortalato e diffuso in rete. Un’azione rivendicata da tifosi laziali che in vista del derby di domani pomeriggio, previsto allo stadio Olimpico alle ore 18, hanno deciso di prendere in giro il numero 22 giallorosso costretto a rimanere fuori dal campo a causa di un infortunio.