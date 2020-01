Suso, Shaqiri e Januzaj: un gemello per Under

Dopo aver visto sfumare l’arrivo di Politano a causa dei problemi sorti con l’Inter, la Roma torna alla ricerca di un esterno offensivo. I giallorossi hanno chiesto in prestito Suso al Milan ma il club rossonero ha rifiutato dicendo di prendere in considerazione solo uno scambio con Under. Tentativo di prestito anche per Shaqiri, del Liverpool ma Klopp per adesso non se ne vorrebbe privare. L’ultimo nome sulla lista è quello di Adnan Januzaj, 24 anni in forza alla Real Sociedad. Tra i nomi circolati c’è anche quello di Marcos Paulo, 18 anni, del Fluminense, brasiliano con passaporto portoghese.

Fonte: Gasport