Roma-Juventus, PEROTTI: “Non si possono subire 2 gol in 10 minuti. Quella di Zaniolo è una notizia bruttissima, tutta la squadra è con lui”

Al termine del match tra Roma e Juventus, ha parlato Diego Perotti, autore del gol dell’1 a 2. Queste le sue parole:

PEROTTI A SKY SPORT

Sull’infortunio di Zaniolo…

E’ una notizia bruttissima, è un giocatore importante per noi che stava facendo bene ed anche oggi era tra i migliori in campo. Mi dispiace tanto e gli mando un abbraccio fortissimo, tutta la squadra è con lui. Abbiamo sfortuna in questi infortuni.

L’infortunio e i due gol subiti hanno influito?

Una squadra non si può permettere di subire 2 gol in 10 minuti. L’infortunio è stato un brutto colpo, ma non so se forse non siamo entrati con atteggiamento e concentrazione giusti. Si può parlare tanto ma dobbiamo reagire, dimostrare in campo ciò che oggi non abbiamo fatto.

Poi avete reagito..

Sì, non so se abbiamo avuto occasioni chiave ma abbiamo avuto possesso palla e non siamo riusciti a trovare il punto per ridare fiducia. Adesso dobbiamo ripartire e ricominciare a vincere.