Non c’è pace per la Roma. Nel corso del secondo tempo della sfida di Coppa Italiacontro la Juventus, infatti, Amaodou Diawara ha avvertito un fastidio al ginocchio sinistro e in via precauzionale è stato fatto uscire dal campo lasciando il posto a Bruno Peres. Domani il giocatore sarà sottoposto agli accertamenti del caso per capire l’entità del problema in vista anche del derby di domenica prossima.