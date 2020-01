Genoa-Roma, SANTON: «Peccato per il gol subito, non ci voleva»

All’intervallo di Genoa-Roma è intervenuto ai microfoni dei cronisti Davide Santon, terzino della Roma. Le sue dichiarazioni:

SANTON A SKY SPORT

Ci racconta come eravate riusciti a mettere in difficoltà il Genoa?

Sono arrabbiato per il gol subito, non dovevamo prendere gol così a fine primo tempo. Prima stavamo facendo bene, abbiamo gestito bene la palla, siamo riusciti a trovare bene gli spazi. Peccato per il gol subito, non ci voleva.

Forse un calo di concentrazione

Si, stavamo rientrando, era una palla lunga finita in mezzo tra me e Mancini. Dobbiamo fare un altro gol e provare a vincere.