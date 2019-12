La Raggi parla. Se c’è l’ok Friedkin pronto ad accelerare

Oggi pomeriggio, durante gli auguri di Natale, la sindaca Raggi potrebbe parlare anche dello Stadio della Roma. Ci si aspetta un’ulteriore apertura, forse addirittura un’accelerata. O meglio, questo è quello che spera il presidente del club giallorosso James Pallotta.

Se l’annuncio dovesse davvero arrivare, la notizia rappresenterebbe una doppia svolta per la Roma: oltre al via libera al progetto, l’ok del Campidoglio potrebbe sbloccare anche la trattativa con Friedkin per la cessione della maggioranza del club. Il magnate texano, dopo qualche giorno di vacanza, è tornato a lavoro a Houston per mettere in atto l’assalto finale al club giallorosso. Secondo alcune voci potrebbe addirittura tornare in Europa prima della fine dell’anno. Le sue intenzioni però sono ancora tutte da scoprire.

Fonte: Gasport