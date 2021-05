Under 19, la Roma gioca e l’Inter segna: 1-3 per i nerazzurri

(D.Luciani) – Doveva essere la partita del sorpasso per la Roma di Alberto De Rossi, è stata quella della fuga dell’Inter in vetta alla classifica. I nerazzurri di Armando Madonna si sono imposti per 3-1 al campo “Tre Fontane” giocando la più classica delle partite difesa&contropiede. Lasciando l’iniziativa di gioco alla Roma, gli ospiti hanno sfruttato l’abilità fisica e tattica dei propri attaccanti (come Conte ha fatto quest’anno con Lukaku e Lautaro), ribaltando sempre il fronte di gioco a tutta velocità.

Da una punizione guadagnata in ripartenza, è Sottini ad anticipare tutti in area di rigore: colpo di testa vincente, Mastrantonio è battuto, 0-1. La Roma reagisce di nervi ma non crea pericoli alla porta di Stankovic. Milanese e Bove sono i più attivi e propositivi, ma non riescono a trovare lo spunto giusto per penetrare la difesa a 5 dell’Inter: a tre minuti dalla fine del primo tempo arriva il raddoppio nerazzurro con Vezzoni, bravo a liberarsi sul secondo palo su cross di Satriano, 0-2.

De Rossi tenta il tutto per tutto ad inizio ripresa, inserendo Tall al posto di uno spento Bamba e giocando col doppio centravanti insieme ad Afena-Gyan. La Roma si espone ancora di più ai letali capovolgimenti nerazzurri e subisce la terza rete su rigore molto dubbio: Satriano lanciato a rete sposta la palla su Mastrantonio in uscita, il contatto col portiere non sembra esserci ma l’arbitro fischia e indica il dischetto. Proprio Satriano fa 0-3. Si continua a giocare solo nella metà campo nerazzurra ed è Bove a guadagnarsi un altro rigore molto generoso, venendo toccato appena entrato in area su una palla vagante. Milanese dal dischetto batte Stankovic ma è solo il gol dell’orgoglio per i giallorossi.

I ragazzi di De Rossi vengono sorpassati in classifica dalla Juventus: l’Inter scappa a 46 superando la Samp a 45, i bianconeri rincorrono a 44 mentre la Roma ora è quarta a 42 e deve difendersi dalle tante concorrenti al seguito. Empoli 40, Atalanta e Spal 39, Milan 38. Ai playoff vanno le prime sei: l’occasione per ripartire arriva subito per i giallorossi, con il Cagliari mercoledì 26 nel turno infrasettimanale (a Trigoria, ore 11) in cui Darboe, Zalewski e Ciervo torneranno a disposizione di De Rossi.