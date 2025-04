Shomurodov ha parlato nel post partita ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole:

Cosa ti ha detto Ranieri prima di entrare?

“Di giocare vicino Artem e aiutarlo, poi è iniziato bene il secondo tempo con il mio gol, peccato non averne fatto un altro”.

Sei contento per il Man of The Match?

“Si, era meglio però farne due”.

Vale doppio la sfida contro la Lazio?

“Il derby vale 6 punti, dobbiamo prepararci bene e fare felici i nostri tifosi”.