Svilar: “Non ci aspettavamo di perdere a Bilbao, oggi abbiamo reagito bene. La Champions? Ci aspettano 9 finali”

Nel post partita di Roma-Cagliari, ha parlato Mile Svilar ai microfoni di DAZN.

Sesta vittoria consecutiva e quinta senza subire gol. Era il modo migliore per ripartire dopo Bilbao?

“Sì, sicuramente è stato tosto perdere, non ce lo aspettavamo. Abbiamo reagito nel modo giusto e uscire con tre punti in casa è molto importante nel nostro percorso”

Gianluca ti copre bene.

“Sì, anche se a volte in campo… (batte i pugni tra loro ridendo, ndr)”.

La Champions League è un obiettivo possibile?

“Vediamo, abbiamo 9 finali da giocare e tutto è possibile”.