Paredes: “Fa male, ma bisogna alzare la testa e andare avanti”

Intervistato nel post partita di Athletic Club-Roma, Leandro Paredes ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

Paredes a Sky

Sulla partita.

“Siamo dispiaciuti e tristi, volevamo fare un’altra partita. DIspiace per l’espulsione e per il gol nel finale del primo tempo. Bisogna ripartire e pensare a domenica che ci aspetta una partita difficile”.

Il gol nel finale di primo tempo ha cambiato la partita?

“Sì, fino a quel momento stavamo andando bene, avevamo difeso benissimo correndo insieme. Fa male, ma bisogna alzare la testa e andare avanti”.

Quali sono i prossimi obiettivi.

“Noi ci crediamo sempre, ma bisogna andare passo dopo passo, bisogna pensare prima al Cagliari domenica perché sarà una partita difficilissima”.

Paredes ai canali del club

“Dispiace perché abbiamo dato il massimo fino alla fine. Purtroppo gli episodi ci hanno condannato. Il gol a fine primo tempo mentalmente ci ha dato una mazzata, anche se potevamo fare un pochino di più in quell’occasione. È stata una bella mazzata, come ho detto prima. Bisogna ripartire da domani a pensare al campionato e a cercare di dare il massimo possibile per raggiungere i nostri obiettivi”.